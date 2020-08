RC Lens – Mercato : Haise décrypte les nombreux atouts d’Issiaga Sylla

true

Le RC Lens vient de conclure l’arrivée d’Issiaga Sylla. Un recrutement qui réjouit bien évidemment l’entraîneur Franck Haise.

Confronté à plusieurs pépins (Traoré, Boli) au poste de piston gauche, le RC Lens n’a pas tardé à conclure la quête dans ce secteur de jeu avec l’arrivée d’Issiaga Sylla. Le défenseur de Toulouse va donc retrouver la Ligue 1 sous le maillot des Sang et Or.

Sur le site officiel du club, Franck Haise n’a pas caché que Sylla figurait ses tablettes depuis pas mal de temps déjà. Notamment au regard de son expérience en Ligue 1. « On suivait Issiaga depuis de nombreuses semaines car il évolue à un poste sur lequel on avait quelques interrogations. On s’est d’autant plus interrogés ces dernières semaines au vu des blessures. On est très contents d’accueillir un garçon qui a l’expérience de la Ligue 1. Ses 200 matchs sont un gage de fiabilité pour nous qui arrivons dans cette division. C’est toujours appréciable d’avoir des gens qui connaissent bien le haut niveau. »

Par ailleurs, le technicien lensois a développé l’ensemble des qualités qui ont retenu son attention dans le dossier Sylla. « Il nous apportera toute son énergie sur le flanc gauche. Il a un gros capital dans le domaine aérien. Il pourra épauler Massadio Haïdara, ainsi que le jeune Ismaël Boura. (…) Sur le plan athlétique, c’est quelqu’un qui est parfaitement calibré pour ce poste de piston gauche. Il est capable de défendre fort en répétant les efforts, d’être bon dans les duels aériens. Il est aussi très bon balle au pied. Il a une bonne mentalité et a un goût du travail prononcé », a assuré le coach lensois.