RC Lens – Mercato : Haise dévoile une liste de 4 recrues encore attendues cet été

Franck Haise, qui sera l’entraîneur du RC Lens en L1, a dévoilé sa liste très précise de ses besoins en terme de recrutement sur ce mercato estival.

Le RC Lens n’est pas la formation de L1 la moins active sur ce mercato. Depuis plusieurs semaines, le club artésien se démène pour essayer de conclure plusieurs pistes alléchantes sur le papier. On pense à Adrian Grbic (Clermont), Gaël Kakuta (SC Amiens) ou encore Azor Matusiwa (Groningue).

Franck Haise a établi un premier point très concret sur ses envies de l’été. « On en cherche quatre pour renforcer chaque ligne : un défenseur central, un milieu défensif à profil relayeur, un milieu plus créatif et un attaquant au profil complet », affirme le coach des Sang et Or dans les colonnes de L’Équipe. Si l’ancien entraîneur de la réserve du RC Lens n’a pas donné de noms, cela confirme les pistes déjà évoquées plus haut.

Haise a été très clair avec Gillet

Par ailleurs, ce même Haise a évoqué le départ de Guillaume Gillet, pourtant fer de lance de la remontée en L1. « Je vais essayer de rester le plus authentique, même en L1. C’est l‘une des clés. Je ne peux pas me travestir. On va recruter au poste de Guillaume. Il n’aurait pas eu le temps de jeu espéré. Il vaut mieux se séparer plutôt que de nourrir la déception, même s’il souhaitait rester. Il a été le premier à être informé », a-t-il évacué. Sans fard.