RC Lens – Mercato : Haise doit compenser sans trois de ses recrues

Les Sud-américains toujours coincés dans leur pays, Jonathan Clauss en vacances, le visage 2020-21 du RC Lens est encore difficile à lire.

Si le RC Lens a déjà finalisé quatre renforts en plus de Corentin Jean, le club artésien ne peut pour l’heure compter que sur le jeune Loïc Badé (ex-Le Havre) comme nouvelle tête lors de sa préparation. Pour avoir fini sa saison plus tard en Allemagne, Jonathan Clauss (ex-Bielefield) s’est vu octroyer quelques jours de congés supplémentaires, quant au gardien Wuilker Farinez (Millonarios) et au défenseur Facundo Medina (Talleres), ils vont devoir patienter un peu pour retrouver les nouveaux coéquipiers.

Farinez et Medina attendent le feu vert

En effet, l’Amérique du Sud étant aujourd’hui épicentre de la crise du Covid-19, la future doublure de Jean-Louis Leca et le défenseur sont toujours bloqués en Colombie et en Argentine… Et Franck Haise n’a pas la moindre idée sur la date d’arrivée de ses nouveaux renforts, les frontières leur étant toujours fermées.

« Ils vont nous rejoindre rapidement mais je n’ai pas de date », assure le technicien, stoïque face à cette situation inédite. Depuis le 1er juillet, les frontières entre la France et les pays n’appartenant pas à l’Espace Schengen rouvrent progressivement mais il est encore très difficile de circuler vers certains pays toujours en confinement.