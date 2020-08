RC Lens – Mercato : Haise savoure le gros coup Seko Fofana

true

Franck Haise, l’entraîneur du RC Lens, est ravi que les Sang et Or aient pu conclure l’arrivée de Seko Fofana au milieu de terrain.

Ce mardi, le RC Lens a officialisé le gros coup qu’il espérait. Seko Fofana, le milieu de terrain de l’Udinese, s’est engagé avec les Sang et Or. Un transfert qui fait le bonheur de l’entraîneur Franck Haise comme il l’a confié sur le site officiel du club. « C’est un gros potentiel qui s’exprime déjà depuis quelques années. Sur les 5 dernières saisons, Seko a évolué à Bastia et à Udinese. Je pense qu’il va beaucoup nous apporter dans l’entrejeu. »

Surtout, le coach lensois semblait presque surpris d’avoir pu conclure le dossier d’un joueur si côté. « Seko est devenu notre priorité il y a quelques semaines, quand on a vu qu’il y avait une faisabilité avec lui. Il est le joueur le plus complet que l’on pouvait espérer recruter parmi les pistes dont on disposait. Seko a montré une grande envie de nous rejoindre. Quand les deux parties ont la même envie, c’est parfait ! », se réjouit Haise.

Enfin, le coach lensois a détaillé les nombreux atouts que devrait apporter Seko Fofana dans le jeu lensois. « Sur le terrain, il est capable de rester organisé pour ajuster les équilibres de l’équipe. En même temps, il a une grosse faculté à se projeter, à créer le surnombre et à être décisif sur la dernière passe. Il est également capable de marquer quelques buts dans une saison. Concernant l’aspect défensif, il sait imposer un impact fort. C’est donc une très belle pioche », assure l’entraîneur des Sang et Or.