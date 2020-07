RC Lens – Mercato : Kakuta, Crivelli et Matusiwa en attente, Gelin lâché ?

true

Dans son édition du jour, la Voix du Nord a fait le point sur le Mercato du RC Lens. Un été placé sous le signe de la patience pour les trois arrivées encore attendues.

En quête d’encore au moins un renfort au milieu, à la création et en attaque, le RC Lens n’est pas pressé de conclure son Mercato. En effet, comme le rapporte la « Voix du Nord », le club artésien s’est résolu à patienter pour Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans), Azor Matusiwa (Groningue, 22 ans) et Enzo Crivelli (Basaksehir, 25 ans).

En effet, pour les deux premiers, le Racing – qui a offert aux alentours de 3 M€ par tête – ne souhaite pas céder aux exigences des clubs vendeurs (5 M€) mais n’a pas rompu les négociations… Dans l’attente d’un prix plus raisonnable. Concernant Crivelli, la saison turque n’est pas finie et les Sang et Or veulent laisser l’ancien Bordelais et Caennais tranquille alors que son club joue le titre national.

La Voix du Nord dément la piste Gélin

En revanche, le quotidien local dément l’intérêt des Lensois pour le défenseur et milieu défensif Jérémy Gélin, également annoncé dans le viseur du RC Strasbourg. « D’autres pistes sont creusées. Pas celle du Rennais Jérémy Gélin, cité parfois mais que Lens ne suit pas », affirme le quotidien… qui avait pourtant été le premier à ouvrir cette piste dès le mois de mai.

Rayon départ : Jules Keita va bel et bien signer au CSKA Sofia dès lors qu’il pourra quitter la Guinée pour la Bulgarie. L’AC Ajaccio pourrait de son côté finaliser un pack 100% RCL avec Arial Mendy et Cyrille Bayala.