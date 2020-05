RC Lens – Mercato : Kevin Fortuné cherche un club en France

true

Après un bref passage en Iran, l’ancien attaquant du RC Lens Kevin Fortuné aimerait revenir en France. Il est libre de tout contrat.

Que ce soit à Béziers, au RC Lens ou à Troyes, Kévin Fortuné a laissé de bons souvenirs dans les trois derniers clubs français où il a évolué. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au FC Tractor en Iran, l’attaquant (30 ans) confie dans FootMercato qu’il veux revenir au pays.

« J’ai découvert une nouvelle culture, un nouveau championnat qui est très physique, explique-t-il. Un pays très communautariste qui a du mal à accepter les étrangers, mais en soit un championnat très rugueux et où j’ai appris à parler mieux anglais. Mais aujourd’hui, c’est terminé, j’ai résilié mon contrat avec le club iranien depuis le mois de février et j’attends un nouveau challenge. »

Avant d’ajouter : « Mon objectif principal est de rebondir en France parce que j’ai ma famille et mes enfants ici. Après, si j’ai un bon challenge à l’étranger, pourquoi pas, mais je privilégie la France. Si un bon club de Ligue 2 s’intéresse à moi, pourquoi pas, mais si un club de Ligue 1 pense à moi, je suis là. Je suis ouvert à toutes les propositions. Après, le club qui me donnera le temps de jeu nécessaire et le projet que je souhaite, ça sera avec le plus grand des plaisirs.» Le message est passé !