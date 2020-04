RC Lens : Mercato, L1, investissements… Pouille a un tas de choses à dire

true

Le directeur général du RC Lens Arnaud Pouille a évoqué les objectifs du club artésien et le marché des transferts où il pourrait bien être actif.

Arnaud Pouille a accordé une interview fleuve à nos confrères d’Onze Mondial. Dans celle-ci, le directeur général du RC Lens a longuement évoqué le désir ardent du club artésien de remettre le pied en Ligue 1 la saison prochaine malgré la forte concurrence qui sévit en Ligue 2.

« L’objectif principal, c’est de remettre Lens à sa place dans l’échiquier du football. C’est compliqué, car c’est un domaine ultra-compétitif. C’est un domaine aussi où parfois, on a peut-être manqué d’humilité, quand on était très haut. Et c’est normal, parfois on est grisé, on se perd dans des cercles, on se coupe un peu du reste du monde. Donc il y a tout ce travail de fond à faire, a concédé Pouille. Et là où forcément ça nous pousse vers la durée, c’est qu’on développe avec tout notre écosystème un affect qui est fort. Il y a dans l’ADN de Lens, peut-être plus qu’ailleurs, un sens du collectif (de l’investisseur aux dirigeants des équipes de jeunes) très fort. Joseph Oughourlian s’est pris à ça et tous les signes qu’il apporte, notamment dernièrement, vont dans le sens d’un investissement plus à long terme que court terme. »

Le RC Lens scanne le marché des transferts

Le directeur général du RC Lens a également évoqué le sujet du mercato où le Racing devrait être actif. « Comme beaucoup de clubs, sur la période des transferts, il y a une activité qui commence on va dire en janvier, quand il y a tous les joueurs qui sont libres. Donc on avait déjà quelques contacts, a-t-il poursuivi. On priorise aussi plutôt la contractualisation et le renforcement à travers des jeunes qui sont chez nous. On l’a vu avec Cheick Doucouré, Charles Boli et Ismaël Boura. On travaille de cette façon-là, puis on scanne le marché. Maintenant, on est attentif à quand est-ce qu’on va vraiment pouvoir oeuvrer pour le mercato, parce que pour l’instant, ça n’est pas clair. On est sur une ligne directrice qui est qu’il puisse s’ouvrir après le dernier match officiel de championnat. Quand ? Je ne sais pas, ça peut être dans 2 mois comme dans 5… »