RC Lens – Mercato : Mouaad Madri a quelques pistes pour son avenir

En fin de contrat au 30 juin du côté du RC Lens, Mouaad Madri (ailier, 30 ans) a quelques pistes pour rebondir.

Laissé libre par le RC Lens, Mouaad Madri (30 ans) ne sait pas encore où il évoluera l’an prochain. Sortant de trois années galères dans l’Artois depuis sa grave fracture tibia-péroné en 2017, le milieu offensif espère néanmoins pouvoir relancer sa carrière en Ligue 2… Et si possible dans les Hauts-de-France, lui qui est originaire de Saint-Pol-sur-Mer.

Dans une interview au « Phare Dunkerquois », l’ancien joueur de l’AC Ajaccio a reconnu des discussions : « Il y a des discussions avec des clubs de Ligue 2, mais je ne veux pas donner de nom. J’attends des retours sur les offres, la durée du contrat… S’il y a un projet convenable et qui m’amène à pouvoir jouer, je signe direct ! »

Mouaad Madri l’assure : il est même prêt à redescendre en National 1 si l’US Dunkerque, son ancien club, le contacte avec un projet ambitieux : « Si on entame des discussions, je favoriserai cette option. Le staff et le coach me connaissent. Ils savent comment travailler avec moi ».