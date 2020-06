RC Lens – Mercato : la piste Gradel s’éloigne des Sang et Or

true

D’après Manu Lonjon, Max-Alain Gradel (Toulouse FC, 32 ans) envisagerait de plus en plus sérieusement l’offre d’Al-Hilal (Arabie Saoudite).

Cité comme cible potentielle du RC Lens dans l’éventualité où les Sang et Or ne parvenaient pas à faire signer Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans), Max-Alain Gradel (Toulouse FC, 32 ans) est en train de filer entre les doigts du club artésien.

Si l’ailier ivoirien a récemment refusé une offre de MLS, ce dernier réfléchirait de plus en plus sérieusement à une proposition émise par le club saoudien d’Al-Hilal selon Manu Lonjon. Précision importante amenée par le spécialiste Mercato : Max-Alain Gradel, bien qu’encore sous contrat pour un an au Téfécé, ne coûtera rien en indemnité de transfert. Toulouse le laissera partir libre vers son futur club.

Pour le Racing, manquer l’international ivoirien (75 capes) serait de toute façon à moindre mal étant donné le poids de son salaire. Des émoluments qui n’entrent pas dans la grille actuelle du vestiaire lensois de toute façon…