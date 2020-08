RC Lens – Mercato : la piste Michael Olunga mise en stand-by

true

Si le RC Lens n’a pas complètement renoncé à la signature d’un buteur, les Sang et Or se sont mis en position d’attente pour Michael Olunga (Kashiwa Reysol).

Comme évoqué il y a quelques semaines par la presse kényane et confirmé par Manu Lonjon, il y a quelques jours, le RC Lens est bel et bien sur les rangs pour accueillir Michael Olunga (Kashiwa Reysol, 26 ans), l’un des meilleurs buteurs du championnat japonais.

D’après les dernières indiscrétions, le solide international kenyan – sous contrat jusqu’au 30 janvier 2021 – est susceptible de quitter son club pour un montant d’à peine 2 M€ et le Besiktas serait également sur le coup en Turquie pour l’accueillir.

Côté Sang et Or, on regarde toujours pour un « n°9 » athlétique mais ce dossier n’est plus vraiment une priorité, chassé par la nécessité de faire signer une sentinelle (Matusiwa, Fofana) et désormais d’un piston gauche. Dans son dernier live sur Twitch, Manu Lonjon a fait savoir que la piste était désormais en stand-by.