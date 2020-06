RC Lens – Mercato : la prochaine recrue lensoise immortalisée en pleine signature !

true

La nouvelle était dans l’air depuis quelques jours, cela ne devrait plus tarder à se confirmer de manière officielle. Wuilker Farinez va bel et bien devenir un joueur du RC Lens.

Alors que le RC Lens tient un portier solide en la personne de Jean-Louis Leca, cela n’empêche pas les Sang et Or de creuser un dossier au poste de gardien de but, avec sans doute le souhait de préparer l’avenir dans la cage lensoise.

Depuis quelques jours, un nom revient pour signer au RC Lens, Wuilker Farinez, gardien de but vénézuélien de 22 ans qui évolue dans le club de Millionarios. Le portier doit débarquer rapidement chez les Sang et Or dans le cadre d’un prêt avec option d’achat, comme l’a confirmé son père sur les réseaux sociaux.

Et ce dernier, très actif, a même publié ce dimanche soir la photo de la signature officielle de son protégé. Wuilker Farinez a en effet paraphé son contrat à distance, comme l’indique le cliché partagé par Kike Farinez sur Instagram.