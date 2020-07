RC Lens – Mercato : la rumeur Cuisance tuée dans l’œuf

true

À la recherche d’un milieu de terrain, des rumeurs supposaient un intérêt du RC Lens pour Michael Cuisance (20 ans). Mais, la cible est éteinte.

De retour parmi l’élite professionnelle, le RC Lens prospecte à tous les postes pour densifier l’effectif de Franck Haise. Les Sang et Or ont déjà validé quatre recrues (Farinez, Badé, Clauss, Jean). Ils sont à la recherche, a minima, de trois autres renforts : un latéral gauche (Medina), un offensif (Kakuta) et un milieu de terrain.

Pour renforcer l’entrejeu, des rumeurs évoquaient un intérêt des pensionnaires du Stade Bollaert-Delelis pour Michael Cuisance. À 20 ans, le natif de Strasbourg vient d’être couronné pour la première fois champion d’Allemagne. Au Bayern Munich, le joueur formé à Nancy a dû faire face à une grande concurrence.

En Bundesliga, l’international français moins de 20 a cumulé seulement 9 matches. Malgré ce faible temps de jeu les décideurs bavarois comptent sur leur espoir : « Nous comptons sur Michaël Cuisance, a affirmé son coach Hans-Dieter Flick en conférence de presse. La saison prochaine, nous aurons besoin d’un effectif plus large pour pouvoir répondre aux attentes avec un calendrier ultra-chargé. Et je suis satisfait de son rendement ces dernières semaines. Il progresse. Il a montré aujourd’hui (samedi) pourquoi il a été régulièrement titulaire depuis un mois. »

Le RC Lens n’accueillera pas Michael Cuisance

Forcément, plusieurs clubs de Ligue 1 (OM, Girondins) suivent avec attention sa situation. Mais, désormais, dans cette liste de prétendants, il faut enlever le RC Lens. Selon François Launay, journaliste chez 20 minutes à Lille, la rumeur Cuisance est une hérésie. Un démenti qui sonne le glas d’une éventuelle arrivée de Cuisance dans le nord de la France.

« Et pourquoi pas Lewandowski aussi? » vient-on de me répondre en riant au #RCLens pour tuer dans l’œuf la rumeur Michael Cuisance — François Launay (@francoislaunay) July 2, 2020



Dans les prochaines semaines, le RC Lens devrait trouver son élément susceptible de tenir le milieu de terrain avec Yannick Cahuzac en Ligue 1. D’ici là, les Artésiens pourraient bien conclure l’achat de Facundo Medina (CA Talleres). Le latéral gauche est annoncé proche d’une arrivée sur le Vieux-Continent.