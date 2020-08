RC Lens – Mercato : l’arrivée de Ganago n’inquiète pas Sotoca

true

Le RC Lens ne lésine pas sur les moyens à l’heure de retrouver la L1. Le club a surpris tout son monde en faisant venir Seko Fofana de l’Udinese, et avant l’ancien bastiais, il avait aussi signé un joli chèque à l’OGC Nice pour enrôler Ignatius Ganago. A la lecture des derniers matches amicaux, Florian Sotoca n’a toutefois pas trop à s’inquiéter puisque l’ancien grenoblois était aligné aux côtés de son nouveau coéquipier, avec Gaël Kakuta en n°10.

Grosse concurrence attendue devant au RCL

« On essaye de trouver au maximum les automatismes, a confié Sotoca à Lensois.com. On s’est bien trouvés ce samedi soir face à Dijon (1-0). Le plus important est de rester bien ensemble, on a aussi bien défendu tous les trois et on a donc pu mieux attaquer. Coco (Corentin Jean) et Simon (Banza) ont fait une belle entrée aussi, la concurrence est très saine et y a un super état d’esprit. Si ça continue on va passer une belle année. » Avec aussi Tony Mauricio et Gaëtan Robail, les places s’annoncent chères en attaque au RCL cette saison !