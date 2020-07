RC Lens – Mercato : le bras de fer continue pour Matusiwa !

true

Le RC Lens est toujours à la lutte avec le FC Metz pour s’attacher les services d’Azor Matusiwa, le milieu néerlandais de Groningen.

Le dossier Azor Matusiwa continue d’animer le Mercato du RC Lens. Dans son live Twitch, Manu Lonjon a confirmé que le RCL était toujours à la lutte avec le FC Metz sur ce dossier. « Metz a surenchérit et Lens s’est aligné en proposant 3 M€, mais Groningen a revu ses exigences à la hausse. Metz a proposé un peu plus et Lens est OK pour s’aligner à nouveau, mais ils ne veulent pas que Groningen demande encore plus », a expliqué le spécialiste des transferts.

Optimisme dans le dossier Gélin (Rennes)

Lonjon a rappelé que Matusiwa était d’accord avec les dirigeants lensois sur les conditions de sa venue. Il s’est par ailleurs dit optimiste sur les chances du RCL d’enrôler Jérémy Gélin (Stade Rennais), également convoité par le RC Lens. En revanche, Adrian Grbic, l’attaquant de Clermont, pour qui Lens a proposé 6 M€, devrait signer demain à Brest, pour 9 M€.