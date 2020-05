RC Lens – Mercato : le dossier Gradel se complique

true

Si Max-Alain Gradel (Toulouse FC, 32 ans) intéresse le RC Lens, les chances de le voir endosser la tunique Sang et Or sont très minces.

Désireux d’effectuer un recrutement ciblé et d’abord qualitatif pour la Ligue 1, le RC Lens creuse de nombreuses pistes dans toutes les lignes. Ces derniers jours, la presse africaine avait fait l’état d’un intérêt des Sang et Or pour Max-Alain Gradel (32 ans), peu désireux d’évoluer en Ligue 2 avec le Toulouse FC.

De la concurrence à l’étranger

Ce dimanche, « La Dépêche du Midi » a confirmé l’intérêt du Racing pour l’ancien joueur de l’ASSE. Tout en mettant un gros bémol à la piste nordiste. En effet, « Mad Max » intéresse plusieurs clubs à l’étranger. L’Olympiakos Le Pirée, des écuries du Golfe et une franchise de l’Est des Etats-Unis seraient également sur les rangs.

Un salaire pas dans les standards lensois

Pour Lens, le paramètre économique risque d’être un autre gros frein à la piste Gradel. Au Téfécé, où il est encore sous contrat pour un an, l’ailier ivoirien émarge à 190 000€ brut par mois. Un chiffre qu’aucun joueur de l’actuel effectif du RCL ne parvient à effleurer actuellement…