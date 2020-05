RC Lens – Mercato : le dossier Kévin N’Doram se complique sérieusement

true

L’AS Monaco auraient reçu plusieurs belles offres pour son jeune milieu de terrain Kévin N’Doram (24 ans), cible du RC Lens.

Ce n’est pas franchement un secret : le RC Lens a érigé la venue de Kévin N’Doram (prêté cette saison par l’AS Monaco au FC Metz, 24 ans) en priorité pour renforcer son milieu de terrain. Mais il semblerait que les Sang et Or soient contraints par le marché à envisager d’autres pistes pour cet été (comme le guingampais Phiri par exemple).

Un transfert supérieur à 4 M€ pour N’Doram ?

La raison ? L’intérêt suscité par Kévin N’Doram (22 matches cette saison) sur le marché… Et pas seulement du côté du FC Metz qui souhaite le garder. Selon « RMC Sport », le SCO Angers mais également un club allemand dont le nom n’a pas filtré sont sur le fils de Japhet N’Doram…Et de belles offres seraient déjà tombées.

Toujours selon le site internet de la radio, trois offres comprises entre 4 et 5 M€ seraient déjà tombées pour le milieu de terrain. Monaco, qui souhaitait dans un premier temps faire jouer la surrenchère, va ouvrir la porte. A N’Doram de faire un choix parmi ses courtisans. Il n’est pas exclu que Lens fasse partie de ces trois équipes mais les Sang et Or offrent-ils le meilleur projet sportif ?