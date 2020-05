RC Lens – Mercato : le FC Metz a pris une longueur d’avance dans le dossier N’Doram

« On souhaiterait conserver Kévin N’Doram. Pour lui, ce ne serait pas un nouveau prêt. Ce sera un transfert définitif pour lequel il faudra un accord de trois parties : le FC Metz, l’AS Monaco et Kévin N’Doram. Je me suis mis d’accord avec Monaco, nous attendons désormais l’accord du joueur. Je suis optimiste oui, parce qu’il sait où il est. »