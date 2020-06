true

En quête d’encore au moins cinq renforts, le RC Lens a déjà ciblé ses besoins précis pour le retour en Ligue 1.

Ce samedi, la « Voix du Nord » fait le point sur les pistes du RC Lens sur le Mercato d’été 2020. Un marché des transferts sur lequel les Sang et Or disposeront de moyens très confortables (10 à 12 M€) mais sur lequel il faudra recruter encore à plusieurs postes.

Farinez dans les buts

Dans les buts, Lens cherche un numéro 2. Il est désormais plus que probable qu’il s’agisse de l’international vénézuélien Wuilker Farinez (Millonarios, 22 ans) dont l’arrivée a été annoncée sur la base d’un prêt d’un an avec option d’achat. Une arrivée en provenance du club colombien de Joseph Oughourlian, l’actionnaire majoritaire des deux clubs. Le Racing s’est renseigné sur Mouez Hassen (Cercle Bruges) mais cette piste n’est plus d’actualité.

[#Mercato?] Selon les informations du média vénézuélien @CaracolRadio, le RC Lens va se faire prêter pour une saison Wuilker Fariñez (22 ans – Millonarios / Colombie). Énorme crack sur FIFA et FM… ? pic.twitter.com/lKD447X5cg — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 5, 2020

Un défenseur central à trouver

Si le RC Lens a déjà ferré Loïc Badé (Le Havre, 20 ans) et Jonathan Clauss (Bielefield, 27 ans), il reste un axial à trouver pour combler les départs possibles. Les pistes Jérémy Morel (libre, 36 ans) – qui se dirige vers Lorient – et « Kiki » Kouyaté (Troyes, 23 ans) – qui privilégie l’Allemagne – ont du plomb dans l’aile. Pour certains dossiers, comme Jérémy Gelin (Stade Rennais, 24 ans), il va falloir atteindre que ça se décante.

Au milieu, une sentinelle

Dans l’entrejeu, le RC Lens cherche un remplaçant à Guillaume Gillet (36 ans), dont le contrat n’a pas été reconduit. Kévin N’Doram (AS Monaco, 24 ans) a choisi Metz, Yohan Cabaye (libre, 34 ans) ne veut pas entendre parler des Sang et Or et Franck Boya (Mouscron) privilégie le KAA Gent. Reste ouverte les pistes Charles Kaboré (Dynamo Moscou, 32 ans) et Ismaël Diomandé (Rizespor, 27 ans).

Devant, Kakuta la priorité

Corentin Jean conservé, le RC Lens cherche encore au moins deux profils supplémentaires. A la création, la priorité se nomme Gaël Kakuta (SC Amiens, 28 ans) mais le dossier risque d’être long à se décanter. L’ancien Lensois a la priorité sur Yohan Court (libre, 30 ans) ou encore Max-Alain Gradel (Toulouse FC, 32 ans). Deux pistes beaucoup moins chaudes. Le Racing cherche aussi un n°9 costaud. Les pistes Enzo Crivelli (Istanbul BB, 25 ans) et Adrian Grbic (Clermont, 23 ans) sont évoquées mais l’ancien Bordelais paraît plus abordable.