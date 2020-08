RC Lens – Mercato : le recrutement d’un vrai buteur mis en stand-by ?

true

Le RC Lens, fidèle à ses habitudes, n’a pas traîné pour se renforcer. Ce qui devrait entraîner une petite accalmie.

Avec sept recrues, plus le transfert définitif de Corentin Jean, le RC Lens n’a pas chômé pour offrir à Franck Haise un effectif fourni avant le début de saison. Avec la dernière recrue en date, Seko Fofana, les Sang et Or ont comblé un vrai besoin identifié au milieu de terrain après l’arrivée de Sylla sur le couloir gauche.

Aux dernières nouvelles, il semblait qu’après ces priorités, l’arrivée d’un vrai numéro 9 soit dans les plans lensois. L’arrivée de Ganago ne correspond pas vraiment à ce profil. Pourtant, à en croire Franck Haise, l’arrivée d’un buteur est loin d’être une urgence.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Dans des propos à la presse relayés par Lensois.com, le coach lensois a même évoqué un effectif suffisamment fourni qui n’a pas franchement besoin de nouvelles arrivées. « Dans le football, on ne peut jamais fermer la porte que ce soit au niveau des arrivées ou dans le sens des départs. Pour le recrutement, on a fait celui que l’on voulait faire. Maintenant, d’ici le 5 octobre, il peut se passer beaucoup de choses dans le sens des départs donc on reste attentif. Sinon, je suis content d’avoir cet effectif avec les profils que l’on voulait recruter avant la première journée de championnat. Je positive sur cet aspect-là. On s’adaptera pour la suite. Je suis satisfait de ce recrutement », assure Franck Haise.