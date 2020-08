RC Lens – Mercato : les Sang et Or assurent l’avenir aux côtés de Fofana

true

Alors que Seko Fofana s’annonce comme la prochaine valeur sûre du RC Lens au milieu de terrain, le club fait en sortie qu’il soit bien accompagné.

Avec la remontée en Ligue 1, le RC Lens semble parti pour se constituer un milieu de terrain solide. L’arrivée de Seko Fofana vient de montrer les ambitions du club avec un joueur appelé à devenir un vrai leader technique de l’équipe de Frank Haise. Mais le club nordiste a également besoin de leaders de vestiaire.

Voilà pourquoi l’information dévoilée par Mohamed Toubache a du sens. Yannick Cahuzac, le milieu de terrain arrivé de Toulouse, va prolonger son contrat d’un an avec les Sang et Or. Désormais, le cadre lensois va voir son contrat s’étirer jusqu’en 2022.

1 an de plus pour le roc corse… 2022 #RCLens pic.twitter.com/aeHhpecIeB — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) August 19, 2020

Une garantie pour Franck Haise de compter sur un vrai relais dans le vestiaire, accompagné du portier Jean-Louis Leca.