RC Lens – Mercato : un milieu coté a fait tourner la page N’Doram aux Sang et Or

En quête d’un milieu défensif, le RC Lens semble avoir abandonné l’idée de signer Kévin N’Doram (AS Monaco). Les Sang et Or avancent sur un dossier à l’étranger.

Si, sur le début du Mercato, le RC Lens avait érigé le recrutement de Kévin N’Doram (prêté par l’AS Monaco au FC Metz, 24 ans) comme sa priorité de l’entrejeu, les Sang et Or ont semble-t-il rendu les armes. Comme indiqué par Manu Lonjon dans son live Twitch, l’accord est quasiment total entre les Grenats et le fils de Japhet N’Doram, lequel aurait donné son accord oral après que l’ASM et Metz se soient entendus.

Du côté de Lens, l’idée de recruter un numéro 6 n’est toutefois pas abandonné. Bien au contraire. D’après Manu Lonjon, le Racing discuterait avec un milieu évoluant à l’étranger dont l’identité n’a pas encore filtré. Un joueur dont on sait qu’il serait « âgé entre 20 et 23 ans » et plutôt côté sur le marché…

Après Loïc Badé (Le Havre) et Jonathan Clauss (Bielefield), le RC Lens tente donc de valider un 3e renfort. Le portrait robot semble d’ailleurs correspondre au profil de Frank Boya (Mouscron, 23 ans), en fin de contrat au 30 juin et très côté également.