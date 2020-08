RC Lens – Mercato : les Sang et Or auraient trouvé leur latéral gauche !

true

Pour la fin du mercato, le RC Lens a deux priorités dont un latéral gauche. Un accord aurait été trouvé en sens avec le TFC pour Issiaga Sylla.

De retour en Ligue 1, le RC Lens ambitionne d’obtenir un maintien rapide dans l’élite. Pour cela, les Sang et Or ont déjà bien renforcé l’effectif de Franck Haise. Sept recrues (Farinez, Badé, Medina, Clauss, Ganago, Jean, Kakuta) ont posé leurs valises à la Gaillette. Avant la fin du marché des transferts, un milieu de terrain expérimenté et un arrière gauche sont attendus.

Pour renforcer son flanc gauche, le RC Lens semble avoir trouver son bonheur avec l’arrivée d’Issiaga Sylla. À 26 ans, l’international guinéen sort d’une saison pleine avec le Téfécé (26 matches). Malheureusement, le gaucher n’a pu éviter la relégation de son club. La Dépêche du Midi annonçait que les discussions s’étaient intensifiées entre les Sang et Or et l’entourage du joueur ces dernières semaines.

Le site Les Violets se veut plus affirmatif ce jeudi en assurant que Sylla devrait bel et bien débarquer chez les Sang et Or. Un accord aurait été trouvé pour un prêt avec une option quasi-automatique. Le TFC se serait lui déjà mis en quête d’un successeurs aux Pays-Bas. À une semaine de la reprise de la Ligue 1, le RCL devrait bien boucler une nouvelle priorité de Franck Haise.