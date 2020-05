RC Lens – Mercato : les Sang et Or avaient approché un Français de Championship

true

Exilé en D2 anglaise depuis cinq ans, Yoann Barbet (QPR, 27 ans) a confié avoir été en contact avancé avec le RC Lens en 2019.

Durant les Mercatos, il est difficile de savoir tout ce qui se passe dans un club… Et encore plus au RC Lens, qui oeuvrait jusqu’à présent dans la confidentialité de la Ligue 2 pour faire ses coups. Lors des précédents marchés des transferts, les Sang et Or ont tenté beaucoup de coups qui n’ont pas été fructueux et tous n’ont pas été médiatisés. C’est notamment le cas pour Yoann Barbet, défenseur français de 27 ans évoluant depuis cinq saisons en Championship (D2 anglaise) à Brentford puis à QPR.

Passé par la réserve des Girondins de Bordeaux puis par Niort, Barbet a confié, à l’occasion d’un live Instagram avec l’influenceur Nando Chachalana, avoir été approché par le Racing en janvier 2019 quand Eric Roy était encore le directeur sportif. Propos retranscrits par le site « Girondins4ever ».

« Lens, c’est génial… J’avais presque l’opportunité d’y aller il y a un an. Mais c’était y aller à la trêve, en janvier. C’était risqué. Bien sûr, c’était pour jouer la montée mais je ne me voyais pas quitter la Championship pour aller en Ligue 2, si jamais le club ne montait pas. Je n’ai pas voulu prendre de risque. Mais c’est sûr que Lens en Ligue 1, ça doit être incroyable », a-t-il confié, avec un pincement au coeur.