RC Lens – Mercato : les supporters ont fixé la priorité de l’été des Sang et Or

true

Dans leur grande majorité, les supporters du RC Lens estiment qu’un la venue d’un buteur est nécessaire dans l’optique du maintien.

« On a travaillé avec la direction sur les joueurs à cibler pour se renforcer. Il nous faut notamment des joueurs qui peuvent amener de l’expérience à ce groupe mais aussi d’autres qualités. C’est déjà acté : certains éléments vont nous rejoindre. On travaille encore pour se renforcer à certains postes. Il faut être patient et garder la tête froide ». Dans les colonnes de la « Voix du Nord », Franck Haise a prévenu. Le coach du RC Lens s’attend à un Mercato qui va trainer en longueur.

Du côté des supporters, on a déjà quelques idées pour se renforcer… Et pour eux, la venue d’un attaquant est nécessaire. « Lensois.com » a fait un sondage d’opinion auprès des supporters et il en ressort qu’à 77% les fans artésiens veulent un renfort de poids en attaque. Une condition vue comme sine-qua-none au maintien alors que seul 5% pensent que l’effectif est assez founi dans le domaine et 18% estiment ce recrutement « pas forcément indispensable ».

Depuis quelques jours, un nom est dans toutes les têtes du côté du RC Lens : celui d’Adrian Grbic (Clermont, 23 ans) pour qui une offre importante avait été formulée avant d’être refusée par le club auvergnat…