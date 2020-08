RC Lens – Mercato : l’issue du dossier Seko Fofana a épaté le vestiaire

true

Le RC Lens a réussi à conclure l’arrivée de Seko Fofana en provenance de l’Udinese. Un joli coup que le vestiaire n’a pas vu venir.

Après les 10 millions lâchés par Lorient pour Adrian Grbic, le RC Lens a lui aussi montré que les promus pouvaient tenter de gros paris en investissant la même somme pour Seko Fofana. Nouvel achat le plus cher de l’histoire du club, le milieu de terrain arrive de l’Udinese précédé d’une belle réputation.

En effet, de grands clubs italiens étaient sur sa trace et le voir débarquer chez un promu en Ligue 1 prend donc un sens bien particulier. C’est d’ailleurs pour cela que le vestiaire lensois, symbolisé par Jean-Louis Leca, a confié sa surprise au micro de France Bleu. « Si on m’avait dit cela il y a quelques semaines je n’y aurai pas cru. On peut remercier nos dirigeants. »

Le gardien de but lensois, qui connait Fofana de l’époque bastiaise, reconnaît toutefois avoir joué un petit rôle en lui vantant les mérites de l’aventure Sang et Or. « Je lui ai parlé de ce public fantastique. C’est un mec joyeux, un excellent coéquipier et un grand compétiteur, un gagneur. C’est un milieu box to box qui peut répéter les efforts », annonce Leca.