RC Lens – Mercato : l’OL a fait une fausse joie aux Sang et Or avec Kadewere

Tino Kadewere, meilleur buteur de Ligue 2 cette saison, devrait bel et bien signer à l’OL sur ce mercato, avant de revenir en prêt au Havre. Dommage pour le RC Lens…

L’OL a décidé de faire feu de tout bois avant la clôture du mercato hivernal. Les Gones viennent ainsi d’engager en début de semaine Karl Toko Ekambi et vont sans doute en faire de même avec Tino Kadewere, meilleur buteur de L2 avec Le Havre (18 buts).

Le dossier Kadewere « en bonne voie »

Selon L’Équipe, Lyon a quasiment bouclé un dossier contre une indemnité de 15 M€. Du côté de l’OL, si on décrit l’opération « en bonne voie », on précise que l’accord oral et de principe entre les différentes parties doit désormais être contractualisé, notamment sur le plan juridique.

Afin de ne pas contrarier l’éclosion de Rayan Cherki, l’OL a toutefois accepté de prêter jusqu’à la fin de saison le Zimbabwéen (24 ans) au HAC. Ce n’est pas la nouvelle de l’année pour le RC Lens. Les Sang et Or affronteront en effet Le Havre le 31 janvier au stade Océane pour le compte de la 22e journée de L2 (20h) et croiseront donc Kadewere sauf en cas de pépin de dernière minute. Au match aller, lors de la 4e journée, celui-ci avait claqué un doublé à Bollaert (1-3)…