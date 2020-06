RC Lens – Mercato : Lorient prêt à doubler les Sang et Or sur un bon coup du Téfécé ?

true

D’après Ouest-France, le FC Lorient serait très chaud pour accueillir Quentin Boisgard (Toulouse FC, 23 ans), cible du RC Lens.

Ces dernières années, la relation commerciale entre le RC Lens et le Toulouse FC a fonctionné à plein régime. Lors de cette intersaison, les deux clubs effectuent un chassé-croisé entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Ce qui ne s’empêche pas les Sang et Or de s’intéresser à quelques pitchounes.

On le sait : Max-Alain Gradel est beaucoup trop cher en salaire pour être envisagé en attaque. En revanche, le dossier Quentin Boisgard (milieu offensif, 23 ans) est bien plus abordable pour des Lensois intéressés mais qui n’en ont pas fait une piste prioritaire pour autant… Et le Racing pourrait bien se faire doubler par un autre promu.

Lorient a de gros atouts pour Boisgard

En effet, « Ouest-France » confirme les infos de la « Dépêche du Midi » selon lesquelles le FC Lorient est très intéressé pour s’offrir Boisgard. Un transfert avoisinant les 2 M€ serait même à l’étude pour l’ancien Pallois, tenté par les Merlus et la perspective de rester en Ligue 1.

Il faut dire que l’intérêt de Lorient n’est pas récent et date même de plus d’un an. Autre argument en faveur des Bretons : la présence en tant qu’adjoint de Jean-Marie Stéphanopoli, ex-coach de Boisgard chez les U19 du Téfécé. Lens a du souci à se faire sur cette piste…