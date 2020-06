RC Lens – Mercato : Maxime Gonalons et un ex Sang et Or proposés !

true

Désireux de recruter un milieu défensif et un attaquant, le RC Lens s’est vu proposer les services de Maxime Gonalons (Grenade, 31 ans) et Yassin Fortuné (Sion, 21 ans).

En quête de renforts dans toutes les lignes pour aborder son retour en Ligue 2, le RC Lens se voit proposer beaucoup de profils plus ou moins intéressants. Comme le rapporte « Le 10 Sport », deux nouveaux noms ont été soufflé à Florian Ghisolfi, le coordinateur sportif des Sang et Or : Maxime Gonalons (milieu, 31 ans) et Yassin Fortuné (attaquant, 21 ans).

Actuellement prêté par l’AS Roma à Grenade, le premier nommé – international tricolore – plairait beaucoup au board lensois. Un dossier qui devra cependant attendre la fin de la saison de Liga pour se décanter puisque Grenade dispose d’une option d’achat prioritaire. Le Dijon FCO serait également sur les rangs.

Concernant Fortuné, formé à la Gaillette mais vendu en 2015 à Arsenal en même temps que Jeff Reine-Adélaïde, Lens n’a pas encore donné suite pour l’instant. Faute d’avoir percé chez les Gunners, le natif d’Aubervilliers évolue depuis deux saisons au FC Sion (D1 belge) où il se contente de jouer des bouts de matches (13 apparitions, 603 minutes, 0 but cette saison).