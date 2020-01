RC Lens – Mercato : Mesloub fait ses adieux aux Sang et Or

false

Walid Mesloub et le RC Lens, c’est fini. Le club l’a annoncé ce lundi. En manque de temps de jeu depuis le début de la saison, l’ancien capitaine s’est engagé avec Umm Salal, le club qatari. A 34 ans, le milieu a fait ses adieux sur le site officiel du RCL.

📢Walid #Mesloub s’engage à Umm Salal

Walid a été libéré de son contrat par le RC Lens afin de pouvoir s’engager avec le club d’Umm Salal au Qatar. Bonne continuation @walidmeslouboff

Réactions ▶️ #Mercato #rclens — Racing club de Lens (@RCLens) 20 janvier 2020

« Je serai le premier supporter des Sang et Or »

« Le Racing aura toujours une place à part dans mon cœur, c’est un club qui ne vous laisse pas indifférent. Je serai le premier supporter des Sang et Or même si je sais que la barre est haute. J’ai confiance pour cette année et je suis certain que tous ensemble, le Racing va réaliser une belle fin de saison. Merci à tous, à celles et ceux que j’ai croisés, vous avez été accueillants, bienveillants, vous avez toute mon admiration… et comme on dit, je suis certain que ce n’est qu’un au revoir ! »