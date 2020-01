RC Lens – Mercato : Moukandjo a résilié son contrat (officiel)

false

Un petit tour et puis s’en va ! Benjamin Moukandjo ne sera resté que quatre mois et demi à Lens. Arrivé en septembre dernier, l’attaquant international camerounais (31 ans) a résilié ce jeudi son contrat qui le liait au Racing. Il n’aura eu le temps de disputer que 47 minutes en Ligue 2 et pourrait rebondir au Valenciennes FC ou à l’US Orléans.