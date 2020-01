true

L’attaquant du RC Lens Benjamin Moukandjo, poussé vers la sortie chez les « Sang et Or », pourrait rebondir chez le voisin valenciennois.

Plus les jours passent, plus on se rapproche d’un départ cet hiver de Benjamin Moukandjo. Arrivé au RC Lens l’été dernier, l’attaquant camerounais a mis du temps à retrouver la forme et encore plus son efficacité. A tel point que Philippe Montanier ne lui a fait jouer que trois matches lors des six premiers mois.

L’arrivée de Corentin Jean ajoutée à la concurrence de Simon Banza et Florian Sotoca obstruent considérablement son horizon, si bien qu’un départ arrangerait toutes les parties. Ce mardi, RMC annonce que Moukandjo aurait même déjà une touche avec un autre club de L2 !

Et ce n’est pas n’importe quel club puisqu’il s’agit du voisin valenciennois. La radio explique que les contacts entre les deux clubs sont bien avancés et que le deal pourrait être conclu rapidement. Moukandjo bientôt concurrent des « Sang et Or » dans la course à la montée ? C’est très probable !