RC Lens – Mercato : Oughourlian garde sous le coude un buteur pour les Sang et Or

Prometteur attaquant de D2 colombienne, Ricardo Marquez (Magdalena) a été prêté aux Millonarios. Une première étape avant son arrivée au RC Lens ?

Si le RC Lens cherche davantage un milieu défensif et un « n°9 » athlétique, le club artésien cherchait aussi à préparer l’avenir en jouant sur les antennes de Joseph Oughourlian en Colombie. Comme révélé par la presse locale, il était même prévu que Lens investisse sur le buteur de D2 Ricardo Marquez (Union Magdalena, 22 ans) pour le prêter aux Millonarios afin qu’il s’aguerrisse et arrive plus fort à la Gaillette.

Il semblerait toutefois que l’accord a été trouvé sans l’intervention du RCL. En effet, le Millonarios FC a officialisé la signature, en prêt avec option d’achat d’un an, du jeune Marquez (11 buts en 33 matches l’an passé).

Il est cependant probable que le natif de Santa Marta reste dans les radars du RC Lens pour un transfert futur. Actionnaire majoritaire des Sang et Or, Joseph Oughourlian a déjà fait transiter deux joueurs depuis son club satellite en Amérique du Sud (Jader Valencia et Wuilker Farinez).