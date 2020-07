RC Lens – Mercato : Oughourlian tenterait d’attirer une promesse colombienne !

true

Désireux de préparer l’avenir, le RC Lens tente de recruter l’attaquant colombien Ricardo Marquez (Magdalena, 22 ans) pour le prêter aux Millonnarios.

Si le RC Lens est désormais en quête d’une sentinelle pour compléter son effectif, cela n’empêche pas le Racing d’être attentif aux opportunités. Notamment en Amérique du Sud où les Sang et Or ont déjà fait deux renforts (le gardien Wuilker Farinez et le défenseur Facundo Medina) et discute pour un troisième joueur.

Un passage par les Millonnarios avant le grand saut en 2021 à Lens ?

Selon la presse colombienne relayée par « Lensois.com », Lens tenterait aujourd’hui de recruter Ricardo Marquez (attaquant colombien de Magdalena, 22 ans) mais pas dans l’optique d’un renfort immédiat. L’idée serait d’acheter ce jeune buteur de D2 afin de le prêter au Millonarios FC, le club dont Joseph Oughourlian (le boss du RCL) est aussi l’actionnaire principal.

Un dossier qui n’est toutefois pas simple à gérer comme le rapporte « ESPN Colombie ». En effet, Ricardo Marquez, qui est sollicité par d’autres écuries notamment au Portugal, n’est pas emballé par le montage proposé et freine le transfert…