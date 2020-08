RC Lens – Mercato : Pouille souligne le poids d’Oughourlian dans l’investissement sur Fofana

true

Seko Fofana, le nouveau milieu de terrain du RC Lens, est tout simplement le transfert le plus cher de l’histoire du club.

C’est un très bon coup que vient très certainement de réaliser le RC Lens en officialisant l’arrivée de Seko Fofana. Le milieu de terrain arrivé de l’Udinese est accompagné d’une très belle réputation qui lui valait de belles convoitises. Les Sang et Or peuvent donc savourer le fait d’avoir conclu son arrivée.

Le directeur général du RC Lens, Arnaud Pouille, s’est d’ailleurs félicité de cette signature, soulignant le poids du joueur dans le dossier. « Les concurrents pour l’accueillir étaient nombreux. Seko était évidemment tout en haut de notre liste. La confiance et l’envie de rejoindre notre projet qu’a manifestées Seko ont été déterminantes. Nous avons également été très sensibles au fait qu’elle ne soit respectueusement exprimée qu’une fois son championnat terminé et le maintien de l’Udinese Calcio acquis. »

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Rappelant que le dossier Fofana est « l’investissement le plus important réalisé par le club », Arnaud Pouille a également souligné toute l’importance de Joseph Oughourlian, le propriétaire du club visiblement décisif dans un transfert à 10 millions d’euros. « L’engagement de notre propriétaire s’est donc encore évidemment manifesté concernant ce transfert et je me dois de le rappeler et de l’en remercier », a conclu Pouille.