RC Lens – Mercato : pourquoi Gaël Kakuta est revenu chez les Sang et Or

Hier, Gaël Kakuta a officiellement été prêté au RC Lens par le club d’Amiens. Le joueur a expliqué les raisons de son choix.

Longtemps annoncé, mais tardivement concrétisé. On pourrait ainsi résumer le transfert, prêt avec option d’achat, de Gaël Kakuta (Amiens) au RC Lens. Lui, qui des années (13) après son départ du Nord, a décidé de revenir au sein du club Sang et Or. Sur le site officiel du club, et pas plus tard qu’hier, le milieu de terrain a eu des mots forts pour justifier son choix. Les supporters apprécieront.

« Après mon départ, j’ai continué à suivre Lens. J’ai toujours gardé contact avec mes amis que j’ai connus ici, joueurs et salariés. C’est ici que tout a commencé. J’ai toujours voulu jouer avec l’équipe première lensoise. C’était mon rêve d’enfance. Ce club a toujours été dans mon cœur et Bollaert-Delelis est un stade qui fait rêver !

« Je ne m’imagine pas encore ce moment, je l’attends avec impatience. »

Je n’ai pas hésité dès que j’ai eu la proposition de Lens. Peu importe le club qui m’aurait approché, c’était Lens et rien d’autre ! Je n’ai jamais foulé la pelouse de Bollaert-Delelis à part en tant que ramasseur de balle. Je ne m’imagine pas encore ce moment, je l’attends avec impatience. »