RC Lens – Mercato : Radovanovic plaît en L1, discussions pour Bayala

Poussés vers la sortie au RC Lens, Aleksander Radovanovic et Cyrille Bayala ont des touches pour rebondir.

Déjà en préparation de la saison prochaine en Ligue 1 après cinq saisons au purgatoire en Ligue 2, le RC Lens va travailler son effectif afin de le hisser au niveau requis. Disposant de moyens pour recruter grâce à l’argent investi par son propriétaire Joseph Oughourlian, le club artésien est aussi ouvert à quelques départs.

Dijon et Nîmes veulent « Rado »

Ce serait notamment le cas pour l’irréprochable Aleksandar Radovanovic (26 ans), sous contrat jusqu’en juin 2022 mais à qui le Racing ouvre la porte. Selon le toujours bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, Lens espère tirer 1,5 M€ de son international serbe et « Rado » dispose de deux pistes concrètes en Ligue 1 : Nîmes et Dijon. Pas franchement tenté par un départ malgré des intérêts de clubs jouant l’Europe (Ludogorets Razgrad), l’ancien joueur de Vojvodina souhaiterait rester en France.

L’ACA veut garder Bayala

Autre cas sensible : celui de Cyrille Bayala (23 ans), prêté cette saison à l’AC Ajaccio où il a réalisé un exercice plein (27 matches, 4 buts, 3 passes décisives). A un an de la fin de son contrat, le Burkinabé ne rentre plus forcément dans les plans mais pourrait ne jamais revenir dans l’Artois. En effet, selon l’excellent site « Ma Ligue 2 », le club corse a entamé des discussions pour le conserver.