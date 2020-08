RC Lens – Mercato : Seko Fofana ne sera pas le dernier gros coup de l’été !

true

Si Franck Haise affirme publiquement que le mercato du RC Lens lui convient en l’état, il ne peut pas occulter que l’arrivée d’un attaquant lui ferait le plus grand bien.

Les amoureux du RC Lens vont bientôt revivre. Dimanche (17h), les Sang et Or sont attendus à Nice pour démarrer leur saison, cinq ans après leur relégation en L2. Pour l’heure, le club artésien s’est signalé cet été avec un recrutement ciblé et très riche. Un constat qui a fait dire hier à Franck Haise que son un effectif est tellement fourni qui n’a pas franchement besoin de nouvelles arrivées.

« Dans le football, on ne peut jamais fermer la porte que ce soit au niveau des arrivées ou dans le sens des départs. Pour le recrutement, on a fait celui que l’on voulait faire. Maintenant, d’ici le 5 octobre, il peut se passer beaucoup de choses dans le sens des départs donc on reste attentif. Sinon, je suis content d’avoir cet effectif avec les profils que l’on voulait recruter avant la première journée de championnat. Je positive sur cet aspect-là. On s’adaptera pour la suite. Je suis satisfait de ce recrutement », a-t-il assuré en conférence de presse.

Le RC Lens attend toujours un attaquant

Cette sortie publique va dans la droite lignée de ce qu’avait annoncé Mohamed Toubache-Ter ces derniers temps. Selon l’insider, bien informé sur le RC Lens, le RC Lens continuera de marteler le message de l’inaction en public… en creusant toujours une dernière piste en attaque. Seko Fofana pourrait donc ne pas être le dernier gros coup réalisé par les Sang et Or sur ce mercato.