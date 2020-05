RC Lens – Mercato : Sertic, Phiri, N’Gbakoto, Ayé… De nouvelles pistes au Racing

true

Bien renseignés sur le Mercato et notamment sur le RC Lens, Mohamed Toubache-Ter et YohZe ont lâché quelques informations.

Déjà lancé dans sa préparation de sa saison 2020-21, le RC Lens avance son Mercato dans toutes les lignes avec l’idée de renforcer qualitativement l’effectif de Franck Haise pour lui permettre d’être au niveau de la Ligue 1. Les insiders YohZe et Mohamed Toubache-Ter ont fait un ultime point sur le Mercato ce vendredi.

Michelin intransférable ?

Concernant la défense, YohZe a dégainé en premier en expliquant que Steven Fortes n’était pas sur le départ et que Clément Michelin faisait l’objet d’intérêts de clubs de Ligue 1. Toubache-Ter a apporté des précisions sur les deux dossiers : Fortes est bel et bien désiré par Franck Haise mais dans la rotation de son effectif derrière un stoppeur expérimenté de Ligue 1. Quant à Michelin, il lui a été signifié qu’il partirait n°1 à droite de la défense l’an prochain donc qu’il ne serait pas sur le marché.

Petit point Lens:

-Haise semble compter sur Steven Fortes pour la saison prochaine.

-Quid de Clement Michelin, son profil intéresse pas mal de clubs L1.

-Gregory Sertic a été proposé au club.

-La piste Florian Aye plaît en interne. pic.twitter.com/Kre1vGf0RI — Yo.Z (@YohZe) May 15, 2020

Je désire juste préciser au très bon @YohZe que Fortes sera présent pr la rotation (ce qui a son importance)

Il a été signifié à Clément Michelin qu’il partirait en numéro 1 la saison pro. Le board lensois veut un DC mais expérimenté de @Ligue1Conforama. #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 15, 2020

Sertic proposé, Phiri envisagé

Au milieu, Grégory Sertic, en fin de contrat à l’OM, aurait été proposé selon YohZe. Sur ce poste de recrutement prioritaire pour remplacer Guillaume Gillet (non conservé), la priorité demeure Kévin N’Doram (prêté par l’AS Monaco au FC Metz) mais le dossier s’annonce compliqué pour les Sang et Or. Les Grenats veulent conserver leur sentinelle et le salaire du fils de Japhet N’Doram est un peu trop important pour Lens. D’après Mohamed Toubache-Ter, deux Guingampais plairaient aux Sang et Or, le milieu sud-africain Lebogang Phiri (26 ans) et l’ailier Yeni N’Gbakoto (28 ans). Probablement dans le cas d’échecs des pistes N’Doram et Kakuta (SC Amiens)…

Cheik Traoré veut rester à Lens !!

Concernant le milieu de terrain, Manu Perez est numéro 4 ds la rotation ! Le board lensois adore Lebogang Phiri de l’En Avant Guingamp et suit de tres la situation du tjrs guingampais, Yeni N’Gbakoto !! #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 15, 2020

La piste Ayé (Brescia) en attaque

Enfin, au sujet de l’avant-centre, YohZe apporte une nouvelle piste : le board lensois aurait dans l’idée de faire revenir en France l’ancien Auxerrois et Clermontois Florian Ayé (23 ans), parti l’an dernier tenter sa chance en Série A italienne avec Brescia et qui a fait un flop là-bas (16 apparitions, 0 but). Dossiers à suivre…