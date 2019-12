RC Lens – Mercato : Simon Banza finalement doublé par un autre buteur de L2 !

false

Selon le très bien renseigné Mohamed Toubache-Ter, Aurélien Scheidler (US Orléans) serait l’attaquant en discussions avancés avec le MHSC… Pas Simon Banza (RC Lens).

Laurent Nicollin ayant annoncé que le MHSC était en discussions avec un jeune attaquant (« de Ligue 2 » selon « RMC Sports »), les spéculations vont bon train sur l’identité de celui-ci. Jusqu’à présent, la piste Simon Banza (RC Lens, 23 ans) semblait la plus sérieuse. Les Sang et Or ont prévu de laisser filer un ou deux joueurs en pointe et le « super sub », très courtisé, fait office de belle valeur marchande. Il semblerait pourtant qu’il s’agisse d’un leurre.

Bien renseigné sur les transferts et plus spécifiquement sur ce qui touche à son club de cœur du MHSC, Mohamed Toubache-Ter a levé le voile sur l’identité de l’heureux élu… Et il s’agit de l’Orléanais Aurélien Scheidler (21 ans, auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 19 matches toutes compétitions confondues).

Lens pas disposé à lâcher son meilleur buteur Banza, Montpellier se serait donc tourné vers l’US Orléans, plus prompt à écouter les sollicitations. En lutte pour son maintien et en quête de liquidités pour se renforcer, le club aurait accepté de discuter avec un MHSC très intéressé… Et surtout disposé à le laisser six mois en prêt pour qu’il finisse de s’aguerrir.