RC Lens – Mercato : Strasbourg fonce sur une piste commune au Stade Rennais

Le RC Strasbourg se serait mis en tête de recruter Jérémy Gélin (Stade Rennais), piste du RC Lens.

Comme indiqué par la « Voix du Nord » au début du mois de mai, le RC Lens a coché le nom de Jérémy Gélin (Stade Rennais, 24 ans) comme une piste défensive sérieuse pour les Sang et Or. Mais il semblerait que les Sang et Or ne soient pas les seuls sur le dossier.

Si l’on en croit l’excellent Mohamed Toubache-Ter, insider bien renseigné sur les transferts, Jérémy Gélin est aussi une priorité pour … le RC Strasbourg, qui a amorcé des discussions sérieuses pour le faire venir. Même si « absolument rien n’est acté » sur ce dossier, l’intérêt alsacien pour le natif de Quimper serait « fort ».

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Jérémy Gélin présente un atout non négligeable pour un club : il peut aussi bien évoluer en défense centrale qu’au milieu de terrain, deux postes sur lesquels le RCSA est en recherche. Du côté de Rennes, on ne serait pas fermé à une vente de l’ex-international Espoirs.