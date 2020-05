RC Lens – Mercato : un ailier marocain dans le viseur des Sang et Or ?

true

D’après la presse belge, le RC Lens ferait partie des courtisans à Reda Jaadi, ailier gauche du FUS Rabat (D1 marocaine).

Déjà sur le pied de guerre pour préparer le Mercato, le RC Lens travaille déjà sur de nombreux dossiers pour se renforcer. Devant, les Sang et Or sont notamment à l’affût pour un ailier supplémentaire et, si l’on en croit la Dernière Heure, le Racing travaillerait, au même titre que de nombreux clubs belges sur le dossier Reda Jaadi (FUS Rabat, 25 ans).

Né à Bruxelles et formé en Belgique où il a joué en sélections chez les jeunes (U17 et U18), Jaadi a quitté le Plat Pays en janvier 2019 après des passages au Standard de Liège, à Visé, à Malines et à Anvers. Après un passage au Dinamo Bucarest, l’ailier gauche avait rejoint l’été dernier le Maroc et le FUS Rabat où il s’est révélé cette saison en Botola Pro (D1 marocaine).

Devenu international marocain dans l’équipe des joueurs locaux, Reda Jaadi devait initalement disputer la CHAN (Coupe d’Afrique des joueurs évoluant en Afrique) mais la crise sanitaire du Covid-19 est passée par là. Cela ne l’a visiblement pas empêché d’aiguiser l’intérêt de nombreux clubs. Reste à savoir si les Sang et Or passeront à l’action cet été ou non…