RC Lens – Mercato : un cador a refusé Varane à moitié prix avant son départ !

true

Raphaël Varane (Real Madrid, 26 ans) aurait pu rejoindre les rangs du Bayern Munich en 2011 si les dirigeants bavarois d’alors avaient suivi les conseils de Willy Sagnol.

Zinédine Zidane a eu le nez creux. En allant faire la cour au RC Lens et à Raphaël Varane il y a neuf ans, l’actuel entraîneur du Real Madrid a tout bonnement réussi l’un de ses plus beaux coups en matière de recrutement.

Devenu titulaire aux côtés de Sergio Ramos depuis, le champion du monde (26 ans) n’était pourtant qu’un gamin à l’époque où ZZ a tapé à sa porte. Ce dernier n’était pas le seul puisque Willy Sagnol avait également flashé sur ce même Varane. Recruteur au Bayern Munich, l’ancien défenseur des Bleus n’a pas été écouté à l’heure d’engager son transfert… à la différence de Zidane.

« J’avais réussi à avoir un prix, entre 4 et 5 M€ »

« Un jour un ami m’appelle et me dit ‘il faut absolument que tu ailles à Lens voir un petit joueur super intéressant’, explique Sagnol au micro de RMC Sport. Varane, je vois au bout d’une mi-temps – je l’ai vu plusieurs fois – la maturité qu’il avait. Je rentre, je suis sous le charme complet. J’avais quelques relations à Lens et en 48 heures, j’avais réussi à avoir un prix, avec en plus la possibilité de faire un petit match amical avec les recettes qui iraient à Lens… à la sortie, ce serait monté entre quatre et cinq millions. Quand j’ai donné le dossier à la direction sportive, on m’a répondu que c’était quand même un peu cher pour un joueur de 18 ans. Deux mois après, il est parti au Real pour dix millions. »