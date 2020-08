RC Lens – Mercato : un deal façon Kakuta pour régler rapidement le dossier Fofana ?

true

Le RC Lens a vu sa nouvelle priorité au milieu de terrain, Seko Fofana, afficher clairement son envie de rejoindre les Sang et Or.

Alors que l’on pensait le RC Lens totalement concentré sur la piste Azor Matusiwa pour se renforcer dans l’entrejeu, le club nordiste a vu une piste se révéler toute seule. Le milieu de terrain Seko Fofana, qui évolue du côté de l’Udinese, a annoncé publiquement dans l’Equipe sa volonté de signer au sein du club nordiste.

Désormais, il va donc falloir convaincre le club italien de lâcher un joueur régulièrement titulaire la saison dernière. « Je dispose d’un bon de sortie. J’espère que les deux clubs vont trouver un accord », espère de son côté Fofana. Mais comme l’explique la Voix du Nord, l’issue de ce dossier n’est pas forcément évidente.

Mercato : le RC Lens rêve de Seko Fofana (Udinese) https://t.co/dOUwz94Ugh pic.twitter.com/uP0e3Ahf8u — La Voix des Sports (@lavoixdessports) August 14, 2020

En effet, après avoir lâché 3,5 millions d’euros pour le recruter en 2016, Fofana ne devra pas partir à moins de 5 millions cet été. Un gros chèque s’annonce donc pour les Sang et Or même si une autre possibilité existe. Le club nordiste « pourrait encore utiliser la carte du prêt payant et du paiement en partie différé comme dans les dossiers Kakuta et Medina », estime le journal régional.