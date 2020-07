RC Lens – Mercato : un dossier inquiète particulièrement les supporters

true

Un sondage réalisé parmi les amoureux des Sang et Or montre qu’ils craignent qu’un cadre de l’équipe ne s’en aille d’ici le 5 octobre.

Avec les arrivées de Jean (transfert définitif de Toulouse), Clauss (Arminia Bielefeld), Farinez (Millonarios), Badé (Le Havre), Medina (Talleres Cordoba), Kakuta (Amiens) et Ganago (Nice), le RC Lens réalise pour le moment un mercato de premier plan. Mais il demeure un point qui fait trembler les supporters : la perte d’un cadre.

Le site Lensois.com a sondé hier ses lecteurs pour savoir s’ils étaient sereins pour la suite des opérations sur le front des transferts, le mercato prenant fin le 5 octobre. Et il s’avère que non ! Les supporters « sang et or » sont 59% à craindre un départ d’un joueur clef de Franck Haise.

Pour le moment, aucune rumeur ne va dans ce sens, mais comme le rappelle Lensois.com, « tout peut arriver lors d’un mercato »…