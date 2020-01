RC Lens – Mercato : un espoir déçu s’apprête à quitter le club

true

Le marché d’hiver a ouvert ses portes cette nuit et le RC Lens devrait s’y montrer peu actif. Il sera question de réajuster l’effectif professionnel en dégraissant si possible. Le site Made in Lens annonce ce mercredi qu’un joueur de l’équipe réserve devrait quitter l’Artois dans les prochaines heures.

Il s’agit de Youssef Abdelli. A 21 ans, cet attaquant formé à l’OGC Nice et arrivé chez les « Sang et Or » en 2018 vient de passer plusieurs jours en Tunis, à l’Espérance de Tunis. Son essai se serait avéré concluant et il s’apprêterait à signer un contrat professionnel de trois ans et demi.

Un retour aux sources pour Abdelli, né à Tunis et qui a fréquenté les équipes de jeunes de l’Espérance avant de tenter l’aventure en France.