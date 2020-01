RC Lens – Mercato : un glorieux ancien propose ses services

true

Défenseur du RC Lens de 2008 à 2014, Alaedinne Yahia a raccroché les crampons et s’apprête à devenir agent. Mais il ne dirait pas non à un poste au sein de l’organigramme « sang et or ».

Alaedinne Yahia a telle apprécié son passage à Lens entre 2008 et 2014 que lui le Tunisien natif de la banlieue parisienne a décidé de s’installer dans le Nord après avoir raccroché les crampons. Et il ne dirait pas non à un poste au sein du RCL, comme il l’a confié au Petit Reporter Foot.

« Si c’est pour servir le RC Lens dans un rôle de recrutement, de scouting, oui ça m’aurait bien botté. Pour être entraîneur, non car je n’ai pas la vocation à devenir entraîneur. C’est un métier très prenant et très dur. »

« Tu prends tous les étages du football, être entraîneur est le plus compliqué. Tu as une pression constante. D’une semaine à l’autre, tu peux passer de dieu à zéro. Pour revenir à la question, c’est vrai que si Lens me proposait un jour quelque chose, ce serait à réfléchir. Mais pas en tant qu’entraîneur. »