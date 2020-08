RC Lens – Mercato : un goleador serait ciblé en D1 japonaise !

true

Très efficace depuis deux saisons au Japon, l’attaquant kenyan Michaël Olunga (26 ans) serait dans les radars du RC Lens et de Besiktas.

Si le RC Lens cherche prioritairement un milieu défensif (Matusiwa) et un nouveau piston gauche, les Sang et Or sont toujours à l’affût pour un avant-centre. Il y a une quinzaine de jours, le nom de Michael Olunga (26 ans), attaquant kenyan du Kashiwa Reysol (D1 japonaise) sortait dans le média africain Daily Nation.

Selon ce journal kenyan, le natif de Nairobi – qui enchaîne les buts au Pays du soleil levant (11 en 10 rencontres toutes compétitions confondues cette saison après un exercice à 26 buts en D2) – serait surveillé de près par Lens, en quête d’un buteur athlétique (1m93). Une piste que Manu Lonjon a confirmé dans son dernier live sur Twitch lundi soir.

Le Besiktas serait aussi sur le coup selon la presse locale mais, pour le journaliste français, il n’y a pas vraiment de crainte à avoir s’il doit effectivement y avoir un transfert. « Besiktas ne peut pas payer de transferts au dessus de 2 M€ », assure-t-il. Point important : Michael Olunga est sous contrat avec Reysol jusqu’au 31 janvier 2021. Il est donc à moins de six mois de la fin de son bail…