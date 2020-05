RC Lens – Mercato : Haise vise une nouvelle bonne affaire de L1

true

Fraîchement prolongé de deux ans sur le banc du RC Lens, Franck Haise a déjà lancé les grandes manœuvres du mercato. Théo Valls (Nîmes, 24 ans) serait sur ses tablettes.

Le RC Lens n’a pas perdu de temps. À peine intronisé en L1 la saison prochaine, les Sang et Or ont déjà savouré leur montée en partageant à distance quelques verres remplis de bulles. Le but du club artésien, privé de l’élite depuis cinq ans, ne sera pas d’y faire de la figuration.

Pour ce faire, le RC Lens a ainsi nommé Franck Haise pour les deux prochaines années avec un staff élargi à ses côtés. Le successeur de Philippe Montanier aura comme objectif le maintien en fin de saison prochaine et travaille déjà sur un effectif plus étoffé en quantité. Ces derniers jours, Florent Ghisolfi a en effet creusé plusieurs pistes sérieuses. Dont une en Ligue 1.

Forte concurrence dans le dossier Valls

Mohamed Toubache-Ter, dont la fiabilité en matière de transferts n’est plus à démontrer, assure que le RC Lens suit le milieu de Nîmes, Théo Valls, qui s’en ira libre cet été. Plusieurs autres équipes de l’élite comme le Stade Brestois ou le SCO d’Angers « apprécient et surveillent le profil de ce milieu défensif. » En Championship : Brentford, Nottingham Forest et Bristol sont également à l’affût pour le Croco de 24 ans. La concurrence s’annonce donc féroce pour les Sang et Or, qui n’en finissent pas d’avancer leurs pions malgré la crise.