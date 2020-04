RC Lens – Mercato : un nouveau cas Varane en préparation au Real Madrid ? 

true

Le Real Madrid avait arraché Raphaël Varane au RC Lens en 2011. Zinédine Zidane réussira-t-il le même tour de force avec Eduardo Camavinga (Stade Rennais) ?

La presse espagnole ne parle plus que de lui ! Ce lundi, après son homologue Marca ces derniers jours, c’est au tour du quotidien madrilène AS d’évoquer Eduardo Camavinga au Real Madrid. Selon nos confrères, Zinédine Zidane entend franciser son effectif la saison prochaine en misant sur trois joueurs tricolores : N’Golo Kanté (Chelsea), Boubakary Soumaré et/ou donc Camavinga (Stade Rennais).

AS rappelle que l’entraîneur du Real Madrid mise en premier lieu sur le jeune prodige du SRFC, avec une stratégie similaire à celle utilisée en 2011 pour un certain Raphaël Varane. À 17 ans, le champion du monde évoluait alors au RC Lens et avait été courtisé en personne par ZZ.

Camavinga, même stratégie qu’avec Varane ?

« Pour Zidane, le cas Camavinga a quelque chose de similaire avec Varane, qui était arrivé en provenance du RC Lens à seulement 17 ans et quelques 10 millions d’euros, insiste le journaliste Marco Ruiz. Zidane a des yeux pour les jeunes talents mais le cas Camavinga est différent vu son prix : 50 millions d’euros. » Un détail qui change un peu la donne puisqu’à ce tarif-là, la marge d’erreur de Zidane est forcément plus réduite.