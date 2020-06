RC Lens – Mercato : un nouveau virage pris ce lundi par les Sang et Or ? 

true

Le RC Lens continue de multiplier les pistes au mercato, le passage devant la DNCG ce lundi pourrait changer sa manière de fonctionner ces prochaines semaines.

Voilà déjà une semaine que le mercato franco-français a ouvert ses portes. Le RC Lens, qui devrait faire partie des clubs qui vont profiter pleinement de cette manne, doit passer un premier virage décisif ce lundi.

Comme déjà évoqué, c’est en effet aujourd’hui que le club artésien est attendu du côté de la DNCG. Le site Lensois.com explique que ce passage devant le gendarme financier du football français est attendu sereinement du côté du RC Lens, qui n’a jamais rencontré d’obstacle particulier depuis l’arrivée de Joseph Oughourlian à sa tête.

Une enveloppe de 13 M€ pour recruter cet été

Aux dernières nouvelles, une enveloppe de 13 millions d’euros (hors ventes) devrait être allouée par le RC Lens pour recruter cet été. Le dossier le plus chaud semble mener à Gaël Kakuta (28 ans), pour qui le SC Amiens réclame environ 5 millions d’euros. Les Sang et Or ne proposeraient aujourd’hui que 3,5 M€ mais se sont déjà entendus avec le milieu offensif sur les contours de son contrat.